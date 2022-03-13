Трамп заявил о риске мировой войны из-за отсутствия «говорящих» с Россией людей

Экс-президент США Трамп заявил, что некому поговорить с Россией и остановить мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что из-за усиливающегося кризиса на Украине есть риск, что он перерастет в новую мировую войну лишь из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с российским руководством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — заявил экс-президент.

По его словам, обвинения со стороны его оппонентов о том, что он провоцировал мировые конфликты, являются ложью, а сам он, наоборот, удерживал от них Америку. Он добавил, что в Штатах пора «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики», иначе может произойти разрушение нации или начаться мировая война.

Трамп отметил, что несмотря на слабость, трусость и некомпетентность действующего главы государства Джо Байдена, все еще есть дипломатический выход из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что нужно дать понять России, что либо она станет вести переговоры о мире немедленно, либо ей придется столкнуться с серьезными последствиями. Наконец, он посетовал на то, что при правлении демократов США утратили авторитет на мировой арене.

Ранее Джош Хаммер в своей статье для журнала The American Spectator признал, что Эра «однополярного доминирования» США закончилась, поэтому страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике.