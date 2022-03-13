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Премьер Великобритании рассказал о поиске новых вариантов для усиления Украины

Премьер Джонсон заявил, что Великобритания ищет варианты для укрепления обороны Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит искать варианты для укрепления самообороны Украины. Об этом он заявил в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Джонсон отметил поддержку, которую Британия оказывает Киеву. Он также пообещал, что Лондон и впредь будет поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы окончить конфликт в стране.

Ранее сообщалось, что британское правительство будет ежемесячно платить местным жителям, приютившим у себя беженцев с Украины, по 350 фунтов (около 61 тысячи рублей). Отмечается, что теперь попасть в страну сможет любой гражданин Украины, а не только те, чьи родственники живут на территории Великобритании.

Марина Совина
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