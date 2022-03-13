Россияне оценили готовность к альтернативе Visa и Mastercard

Аналитики SuperJob выяснили, что 35% россиян планируют оформить карту «Мир»-UnionPay

Россияне оценили свою готовность оформить карту «Мир»-UnionPay в качестве альтернативы после запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики выяснили, что 35 процентов граждан планируют указанную замену с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. Еще 37 процентов участников исследования отметили, что такая карта им не понадобится, а 28 процентов затруднились с ответом.

Также стало известно, что мужчины чаще, чем женщины, хотели бы оформить «Мир»-UnionPay — 39 против 28 процентов соответственно. Кроме того, больше всего желающих нашлось среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (44 процента).

10 марта эксперты Ассоциации туроператоров России предложили отечественным туристам альтернативный способ оплаты товаров и услуг в зарубежных поездках. Путешественникам рассказали о возможности перевыпустить банковские карты с китайской платежной системой UnionPay.