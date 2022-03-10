Туристам предложили альтернативную возможность оплаты товаров и услуг за рубежом

Туристам рассказали о возможности перевыпустить банковские карты с системой UnionPay

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили отечественным туристам альтернативный способ оплаты товаров и услуг в зарубежных поездках. Информация об этом появилась на сайте организации.

Путешественникам рассказали о возможности перевыпустить банковские карты с китайской платежной системой UnionPay. Такие карты можно будет использовать примерно в 180 странах мира, они заменят ушедшие из России Visa и Mastercard.

Как заявили специалисты, платежная система будет работать не со всеми российскими банками, а только с теми, которые не попали под санкции. При том некоторые отечественные организации уже начали выдавать такие цифровые карты — Газпромбанк и Почта Банк. Теперь туристы, находящиеся за рубежом, могут выпустить такую карту в приложении банка и пользоваться ей.

Ранее эксперты туриндустрии предупредили российских туристов, желающих отдохнуть за границей, о последствиях отключения российских банковских карт от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. Теперь россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн-агрегаторов или забронировать проживание на зарубежных сервисах.