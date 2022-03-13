Раскрыты правильные способы чистки обуви Vans для ее долгой службы

Эксперты Glamour рассказали, как правильно чистить тканевую и замшевую обувь фирмы Vans

Эксперты рассказали, как правильно чистить тканевую и замшевую обувь фирмы Vans, чтобы она прослужила дольше. Соответствующий материал публикует журнал Glamour.

Специалисты предложили на выбор два способа чистки изделий — в зависимости от материала их изготовления и от времени, затрачиваемого на работу. Так, чтобы быстро привести замшевые кеды в надлежащий вид, сначала необходимо щеткой смахнуть загрязнения с верхней и боковой поверхностей изделия, а также с подошвы. Затем следует удалить пятна, аккуратно потерев их тканью, смоченной в растворе воды и уксуса. Далее с помощью ластика для обуви потребуется убрать загрязнения с подошвы. В завершение эксперты советуют дать кедам высохнуть на воздухе.

Для более глубокой чистки замшевой обуви эксперты рекомендуют добавить еще несколько этапов. Например, чтобы избавиться от особо стойких пятен, потребуется нанести специальное чистящее средство на зубную щетку и потереть ею соответствующие участки. В свою очередь, подошву следует тереть зубной щеткой с мылом.

Чтобы быстро привести в порядок тканевые кроссовки Vans, также необходимо сначала смахнуть пыль и частицы грязи с поверхности изделия, а затем помыть его в теплой мыльной воде, используя зубную щетку. Далее следует протереть обувь чистой влажной тканью, удалив остатки пены.

При этом для более обстоятельной чистки тканевой обуви нужно нанести пятновыводитель на особенно загрязненные области и оставить его на 15 минут. Затем понадобится извлечь стельки и шнурки и постирать их вручную в теплой воде с небольшим количеством моющего средства. В завершение следует обернуть кеды влажным полотенцем и удалить лишнюю воду, прежде чем отправить сушиться на воздухе.

Как отмечается в статье, изначально обувь Vans разрабатывалась для занятия скейтбордингом, поэтому она обладает повышенной прочностью и износостойкостью. Однако эксперты предупредили, что их не рекомендуется стирать в машине.

Ранее в марте британская блогерша Таня Мукенди (Tanya Mukendi) показала в TikTok легкий способ избавиться от заломов на обуви на примере кроссовок Nike Air Force. На представленных в соцсети кадрах девушка положила скрученную тряпку внутрь кед, после чего разместила на союзке другую тканевую салфетку, предварительно вымоченную в горячей воде. По словам англичанки, пар от тряпки разглаживает любые заломы на обуви за короткий промежуток времени.