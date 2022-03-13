Россиянам рассказали об изменении цен на вино

В ассоциации виноделов сообщили об изменении цен на вино из-за импортных комплектующих

Российские производители вина не могут уйти от использования импортных комплектующих, в частности пробок, а их цены меняются, что влияет и на итоговую стоимость самого товара, рассказал член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, речь идет в среднем о 10-процентной коррекции в силу роста стоимости закупок импортной продукции. Влияние окажет и изменение курса рубля, и инфляция.

«Для нас важна пробка, она не производится в России. Корковый дуб растет 80 процентов в Португалии, 20 процентов — в Испании», — объяснил Губин, добавив, что импортируется также некоторая техника, бочки, химия для обработки винограда.

При этом, по оценкам представителей транспортных компаний, в сложившейся после введения санкций ситуации на цены могут оказывать влияние и трудности с логистикой. Расходы на транспортировку грузов в Россию и из страны будут увеличиваться, считают представители сектора.