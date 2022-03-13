Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам рассказали об изменении цен на вино

В ассоциации виноделов сообщили об изменении цен на вино из-за импортных комплектующих

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Российские производители вина не могут уйти от использования импортных комплектующих, в частности пробок, а их цены меняются, что влияет и на итоговую стоимость самого товара, рассказал член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, речь идет в среднем о 10-процентной коррекции в силу роста стоимости закупок импортной продукции. Влияние окажет и изменение курса рубля, и инфляция.

«Для нас важна пробка, она не производится в России. Корковый дуб растет 80 процентов в Португалии, 20 процентов — в Испании», — объяснил Губин, добавив, что импортируется также некоторая техника, бочки, химия для обработки винограда.

При этом, по оценкам представителей транспортных компаний, в сложившейся после введения санкций ситуации на цены могут оказывать влияние и трудности с логистикой. Расходы на транспортировку грузов в Россию и из страны будут увеличиваться, считают представители сектора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной
Абрамович перегнал попавшую под санкции яхту в Черногорию
Названы самые часто выбираемые для московских младенцев имена киногероев
Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов на Украине
Глава МВФ оценила угрозу мирового финансового кризиса
Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города
В МВД рассказали о 300 задержанных на несогласованной акции в Москве
Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине
«Зенит» упустил победу в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.