Оценено изменение транспортных расходов в России

Компании предупредили об увеличении расходов на транспортировку грузов в России

Расходы на транспортировку грузов в Россию и из страны будут увеличиваться на фоне введенных санкций, ухода иностранных компаний и ограничений в портах и авиаперевозках, считают представители сектора, опрошенные РБК.

Логистические маршруты и цепочки поставок будут меняться, что скажется на ценах импортных товаров в силу привлечения дополнительных посредников, «резидентов дружественных стран», предупредил Богдан Антоненко, председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков (более 20 компаний, большей частью региональных).

Директор департамента международного развития Pony Express Денис Чесноков указал, что прежние варианты цепочек поставок недоступны: проблемы и с морским фрахтом, и с авиасообщением. «Остается только Турция, Армения, Узбекистан, Монголия и Азербайджан», — отмечает он. Прекратился и транзит через Украину, заметил исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics-RUS Александр Сиверцев.

По словам Чеснокова, цены будут меняться в той же самой прогрессии, что и доллар США. Сиверцев, в свою очередь, заметил, что стоимость логистики уже увеличилась в пересчете на рубли из-за курса, однако сами тарифы на международные перевозки в валюте пока не менялись.

Директор логистического оператора RTSB-RUS Александр Баскаков пояснил, что рост ставок в долларовом выражении будет зависеть от наличия контейнеров и мест в поездах после того, как рынок переживет первый шок изменений. Гендиректор логистической компании Nawinia Олег Урван считает, что цены будут меняться из-за возможного повышения стоимости фрахта, что в большей степени скажется на дешевых товарах, чем на дорогих.

В условиях сложностей с автомобильным и воздушным транспортом перевозчики стараются переориентировать грузы из-за рубежа на железную дорогу. Именно железная дорога становится основным способом доставки грузов из Китая и в Китай на фоне ухода большей части морских перевозчиков, уверен Баскаков из RTSB-RUS. Сиверцев объяснил, что железнодорожные маршруты стали более востребованы также и в перевозках из Европы на фоне проблем с автотранспортом.

Ограничения, связанные с авиасообщением и доставкой грузов через морские порты, появились после начала спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Помимо прочего, работу с Россией ограничил крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk. Кроме того, за решением об операции последовали также санкции, введенные в отношении крупных российских банков, компаний, представителей бизнеса и власти, Банка России.