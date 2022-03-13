«Газпром» забронировал трубопровод «Ямал — Европа» для транзита
«Газпром» бронирует для транзита газа через Польшу газопровод «Ямал — Европа» на предстоящие газовые сутки, компания выкупила 16 процентов предложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги аукциона на площадке GSA Platform.
«Газпром» заказал мощности в объеме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 по московскому времени в течение 24 часов.
Дополнительно были заказаны 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью с 22.00 по московскому времени 13 марта до 8.00 14 марта.
Ранее Министерство энергетики России заявило, что страна заинтересована в полном выполнении своих газовых обязательств и осуществлении поставок по контрактам в полном объеме. Замминистра энергетики Павел Сорокин сказал, что 9 марта ПАО «Газпром» получило от «Оператора газотранспортной системы Украины» письмо о том, что газоперекачивающие станции, находящиеся в зоне проведения спецоперации, подвергаются рискам.