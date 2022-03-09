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Россия заявила о заинтересованности в полном выполнении газовых обязательств

Минэнерго заявило, что РФ заинтересована в выполнении поставок по газовым контрактам

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Министерство энергетики России заявило, что страна заинтересована в полном выполнении своих газовых обязательств и осуществлении поставок по контрактам в полном объеме. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Российская сторона максимально заинтересована в том, чтобы полностью выполнять взятые обязательства по газовым контрактам и чтобы обеспечивать и осуществлять поставки в полном объеме», — подчеркнули в Минэнерго.

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Как сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, 9 марта ПАО «Газпром» получило от «Оператора газотранспортной системы Украины» письмо о том, что газоперекачивающие станции, находящиеся в зоне проведения спецоперации, подвергаются рискам. Они обеспечивают надежность транспортировки газа через украинскую территорию потребителям в Европе.

Замглавы ведомства подчеркнул, что в настоящее время транзит осуществляется в полном объеме в соответствии с контрактами.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Москвы есть сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы (ГТС) Украины, в частности, газоперекачивающих станций. Он отметил, что Россия в этом не заинтересована и сделает все, чтобы не допустить подобного.

Марина Совина
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