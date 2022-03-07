Новак заявил о готовящейся против газотранспортной системы Украины провокации

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что у России есть сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы (ГТС) Украины, в частности, газоперекачивающих станций. Об этом сообщает РИА Новости.

Новак отметил, что Россия в этом не заинтересована и сделает все, чтобы не допустить подобного. «Хочу заранее об этом предупредить — это крайне опасно», — подчеркнул он.

Ранее Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо. Он заявил, что баррель нефти может подорожать до 300 долларов и более.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).