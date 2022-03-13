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Зеленский поблагодарил Meta за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Meta за позицию по отношению к Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за позицию по отношению к Украине и поддержку жителей страны. Об этом он написал в своем Twitter, передает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами», — отметил он.

11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России 4 марта. Instagram будет заблокирован на территории России в понедельник, 14 марта.

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Марина Совина
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