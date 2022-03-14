Популярный арабский курорт упростил правила въезда для россиян

Привитым «Спутником V» россиянам не требуется ПЦР-тест для въезда в Абу-Даби

Власти Абу-Даби полностью отменили ПЦР-тесты по прибытии для всех иностранных туристов, в том числе и для россиян, а также освободили от обязательной сдачи анализов вакцинированных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.

Согласно новым упрощенным правилам, для въезда на популярный арабский курорт полностью привитым туристам потребуется лишь официальное свидетельство о вакцинации с действующим QR-кодом, для россиян подойдет документ об иммунизации «Спутником V». Кроме того, ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Абу-Даби больше не является обязательным для всех путешественников, независимо от их прививочного статуса.

Тем не менее, туристам все же рекомендуют сдать ПЦР-тест по прилете, чтобы активировать свой Green Pass в приложении AlHosn — документ позволит обеспечить доступ ко многим заведениям, находящимся в крытых помещениях: торговым центрам, тематическим паркам развлечений и ресторанам.

Для невакцинированных путешественников въезд в эмират по-прежнему возможен только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сроком не более 48 часов, или со справкой о перенесенном COVID-19, датированной в течение 30 дней до отъезда, с действующим QR-кодом.

Ранее в марте власти ОАЭ смягчили правила въезда в Дубай для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь на популярный арабский курорт можно приехать с сертификатом о вакцинации, медицинской справкой, свидетельствующей о выздоровлении от COVID-19 (с даты выздоровления должен пройти минимум месяц), или с отрицательным ПЦР-тестом.