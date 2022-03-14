Названы способы борьбы с жиром на животе после 50 лет

Eat This, Not That: от жира на животе после 50 лет помогает клетчатка, витамин B12 и рыба

Американские диетологи назвали способы, помогающие избавиться от жира в области живота после 50 лет. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам диетолога Мишель Фулсуксомбати, с возрастом необходимо стремиться к увеличению количества клетчатки в рационе до 21-30 граммов в сутки. Среди прочего, это помогает и при борьбе с жиром на животе.

Диетолог Шэрон Пуэлло советует уменьшить потребление сахара и вместо полуфабрикатов есть побольше свежих продуктов. Еще одна полезная привычка — включать в свое меню рыбу хотя бы дважды в неделю. Это, по мнению Пуэлло, поспособствует уменьшению воспалительных процессов в организме, мешающих избавиться от жира в области живота.

Диетолог Саманта Куган рекомендует пить больше воды. «Вода не только ускоряет обмен веществ, помогает выводить отходы жизнедеятельности и справляться с аппетитом, но и необходима для сжигания жира», — утверждает она.

Диетолог Лиза Чиччиарелло Эндрюс предлагает отказаться от алкоголя. По ее словам, спиртные напитки являются источником «пустых» калорий, ослабляют самоконтроль и ухудшают сон. А от недосыпания может вырасти аппетит, что грозит прибавлением веса.

Диетолог Аня Розен рекомендует после 50 лет принимать витамин B12, поскольку с возрастом он хуже усваивается организмом. Диетолог Джейми Адамс считает, что нужно есть больше постного белка, чтобы компенсировать потерю мышечной массы, начинающуюся с 30 лет. Постный белок содержится в нежирной говядине, бобовых культурах, чечевице и рыбе.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, что для избавления от избытка жира на животе нужно снизить потребление сахара и простых углеводов, перейти на интервальное голодание и практиковать высокоинтенсивные тренировки. Мосли порекомендовал выбирать продукты и напитки, содержащие не более пяти процентов сахара.