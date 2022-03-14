Армения попросила организовать переговоры с Азербайджаном о мирном соглашении

Ереван попросил сопредседателей Минской группы ОБСЕ организовать переговоры с Баку

Армения попросила сопредседателей Минской группы ОБСЕ организовать переговоры с Азербайджаном о заключении мирного соглашения. Об этом сообщает Aysor.

МИД Армении заявил, что обращение было сделано в соответствии с Уставом ООН. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются США, Россия и Франция.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что между Ереваном и Баку должно быть заключено мирное соглашение.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война, перемирие было заключено в 1994 году, но периодически нарушалось. Новая война вспыхнула в сентябре 2020 года. Бои продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных территорий.