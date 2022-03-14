Британский суд отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США

Верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в обжаловании решения об экстрадиции в США

Верховный суд Великобритании отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

Отмечается, что после того, как суд огласил свой вердикт, судьбу Ассанжа будет решать министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

23 декабря Ассанж выразил намерение обжаловать решение об экстрадиции в США. Его невеста Стелла Моррис рассказала, что прошение основателя WikiLeaks о разрешении на подачу апелляции в Верховный суд в настоящее время рассматривается судьями Высокого суда.

