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Британский суд отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США

Верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в обжаловании решения об экстрадиции в США
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Верховный суд Великобритании отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

Отмечается, что после того, как суд огласил свой вердикт, судьбу Ассанжа будет решать министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

23 декабря Ассанж выразил намерение обжаловать решение об экстрадиции в США. Его невеста Стелла Моррис рассказала, что прошение основателя WikiLeaks о разрешении на подачу апелляции в Верховный суд в настоящее время рассматривается судьями Высокого суда.

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Николай Чигасов
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