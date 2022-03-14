Ведущая Первого канала ответила на слух о закрытии популярного шоу

Телеведущая Барановская опровергла слух о закрытии шоу «Мужское / Женское»

Ведущая популярной программы «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская прокомментировала слух о закрытии шоу. В сторис своего Instagram она опровергла предположение о том, что передача больше не выйдет в эфир.

Один из пользователей соцсети поинтересовался у телеведущей, закрыли ли «Мужское / Женское». «Нет!» — написала Барановская. Отвечая на вопрос другого зрителя, она также заверила, что новые выпуски программы «обязательно будут».

Перед этим многие юзеры в комментариях к постам Барановской в Telegram интересовались, вернется ли шоу в эфир. «Передача "Мужское / Женское" будет теперь [создаваться]?», «Когда будет "Мужское / Женское"? Будет ли ли оно вообще [выходить]?» — писали ей зрители

Согласно программе передач на сайте Первого канала, ток-шоу отсутствовало в эфире с 26 февраля по 13 марта. Первый после паузы выпуск, как указано в сетке вещания, должен выйти 15 марта.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев ответил на слухи о том, что проект решили закрыть. Он заявил, что программа вернется в эфир.