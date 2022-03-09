Ведущий «Модного приговора» ответил на слухи о закрытии шоу

Телеведущий Васильев: программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев ответил на слухи о том, что проект решили закрыть вследствие проблем с поставками одежды в Россию из-за рубежа. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Телеведущий рассказал, что в последнее время стал получать много сообщений от поклонников с вопросом, вернется ли «Модный приговор» в эфир Первого канала. «Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним единственным вопросом: "Вернется ли в эфир любимая телепередача?". Отвечаю: "Вернется!"» — написал Васильев.

Историк моды добавил, что его слова о приостановке проекта из-за проблем с поставками одежды из-за границы были неверно истолкованы СМИ.

Ранее в сети распространились сообщения о том, что «Модный приговор» закрывается. Эти слухи возникли на фоне заявления Васильева в интервью KP.RU о том, что съемки программы были приостановлены из-за закрытия в России модных магазинов, которые привозили товары из-за за границы.

6 марта американская компания PVH, которая включает в себя такие бренды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о временном прекращении работы в России.

5 марта стало известно, что испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho и другие бренды, решила закрыть магазины и онлайн-продажу товаров в России.