Латвия попросила разместить на ее авиабазах турецкие беспилотники

Глава Минобороны Лавтии попросил Турцию разместить на латвийских авиабазах Bayraktar TB2

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс попросил Турцию разместить на латвийских авиабазах беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минобороны прибалтийской республики заявил, что Латвия хотела бы, чтобы турецкая сторона разместила свои беспилотники на местных базах на срок от трех до шести месяцев.

«Мы бы смогли их протестировать и использовать для наблюдательных миссий. Это стало бы очень долгожданной поддержкой», — подчеркнул Пабрикс.

9 марта сообщалось, что украинский грузовой самолет Ан-124-100 вылетел из города Текирдаг в Турции, где расположены производство и сборка дронов Bayraktar TB2. Отмечалось, что транспортник направился в польский город Жешув, расположенный недалеко от границы с Украиной.