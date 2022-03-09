Из города производства Bayraktar TB2 вылетел украинский грузовой самолет

Украинский самолет Ан-124-100 забрал груз из города сборки БПЛА Bayraktar TB2

Украинский грузовой самолет Ан-124-100 вылетел из города Текирдаг в Турции, где расположены производство и сборка БПЛА Bayraktar TB2. Транспортник направляется в польский город Жешув, расположенный недалеко от польско-украинской границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Авторы канала предполагают, что самолет забрал на борт партию БПЛА Bayraktar TB2, предназначенную для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По прибытии беспилотников в Польшу груз могут доставить на Украину автомобильным транспортом, заключили в публикации. Воздушное пространство над Украиной контролируется ВКС России.

Украина последовательно покупала беспилотники Bayraktar TB2 у Турции в течение 2021-го. Осенью того же года появились сведения о боевом применении ВСУ этого типа БПЛА в Донбассе. По некоторым данным, 24 февраля, в начале российской спецоперации на Украине, большинство «Байрактаров» были ликвидированы ударом ВС России.

БПЛА Bayraktar TB2 разрабатывались в Турции с начала 2000-х. Боевое применение беспилотников неоднократно зафиксировано в конфликте в Сирии, а также в гражданской войне в Ливии в 2019-м. «Байрактары» активно применяла армия Азербайджана в ходе второй Карабахской войны.

Ранее секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина сможет закрыть небо над страной и без участия НАТО.