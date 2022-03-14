МЧС уточнило количество въехавших на территорию России беженцев с Украины

МЧС сообщило о 250 тысячах беженцев с Украины, въехавших в Россию

Количество въехавших в Россию беженцев с Украины составляет 250 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна.

По его словам, сейчас они располагаются в 31 регионах России. Чуприян также отметил, что работа пунктов временного размещения беженцев сейчас хорошо отлажена и не вызывает нареканий.

Помимо этого, МЧС уже направило на Донбасс более 18 колонн с гуманитарными грузами. Над этим работают координационные центры в Ростовской и Белгородской областях и Крыму.

Ранее Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди сообщил, что за время проведения спецоперации п демилитаризации Украины свои дома были вынуждены покинуть пять миллионов украинцев. При этом страну уже покинуло около 10-15 процентов ее населения, а при сохранении текущей интенсивности боевых действий, из нее могут выехать еще 3 миллиона человек.