В ООН назвали число покинувших свои дома украинцев

Комиссар ООН Гранди сообщил, что свои дома на Украине покинули 5 миллионов человек

Более 5 миллионов человек покинули свои дома на Украине в результате боевых действий. Об этом сообщил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, передает итальянская газета Corriere della Sera.

По оценкам ООН, количество покинувших свою страну граждан составляет 10-15 процентов от всего населения Украины. Согласно прогнозу Гранди, сохранение интенсивности вооруженного конфликта приведет к тому, что из государства уедут еще 3 миллиона украинцев.

«Более всего поражает, как такая ситуация создалась всего за две недели», — заявил комиссар. Он назвал украинский миграционный кризис самым серьезным после Второй мировой войны. Однако, по словам Гранди, с кризисом пока что удается справляться из-за тесных связей украинцев с Европой, где укоренилась украинская община.

«С этой точки зрения их временный прием упрощается, пока по крайней мере не нужны большие центры приема. Но мы должны смотреть, как будет развиваться ситуация, особенно, если бомбардировки будут расширяться на западные части страны», — заключил верховный комиссар ООН.

9 марта Филиппо Гранди докладывал, что после того, как Россия объявила о начале спецоперации, Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.