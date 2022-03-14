Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ООН назвали число покинувших свои дома украинцев

Комиссар ООН Гранди сообщил, что свои дома на Украине покинули 5 миллионов человек

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Более 5 миллионов человек покинули свои дома на Украине в результате боевых действий. Об этом сообщил Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди, передает итальянская газета Corriere della Sera.

Материалы по теме:
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом» Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом»Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
6 марта
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
8 марта

По оценкам ООН, количество покинувших свою страну граждан составляет 10-15 процентов от всего населения Украины. Согласно прогнозу Гранди, сохранение интенсивности вооруженного конфликта приведет к тому, что из государства уедут еще 3 миллиона украинцев.

«Более всего поражает, как такая ситуация создалась всего за две недели», — заявил комиссар. Он назвал украинский миграционный кризис самым серьезным после Второй мировой войны. Однако, по словам Гранди, с кризисом пока что удается справляться из-за тесных связей украинцев с Европой, где укоренилась украинская община.

«С этой точки зрения их временный прием упрощается, пока по крайней мере не нужны большие центры приема. Но мы должны смотреть, как будет развиваться ситуация, особенно, если бомбардировки будут расширяться на западные части страны», — заключил верховный комиссар ООН.

9 марта Филиппо Гранди докладывал, что после того, как Россия объявила о начале спецоперации, Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Минздраве ДНР уточнили число погибших от обломков украинской ракеты
Латвия попросила разместить на ее авиабазах турецкие беспилотники
В ЛНР проверят сведения о расстреле ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Совфеде назвали условие для пересмотра решения о блокировке Instagram
В столице Киргизии запретили митинговать возле здания посольства России
Биржевая цена на газ в Европе снизилась
Жена Карпина раскрыла его мнение о Дзюбе
Обвиненную польским женихом в мошенничестве россиянку защитил Верховный суд
В ООН назвали число покинувших свои дома украинцев
Обвиняемый показал на видео обстоятельства убийства модели в московском отеле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.