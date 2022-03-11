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В ООН назвали число покинувших Украину жителей

Верховный комиссар ООН сообщил, что Украину покинули более 2,5 миллиона человек

Фото: Павел Паламарчук / Reuters

С начала российской военной операции Украину покинули более 2,5 миллиона человек. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщает ТАСС.

Представитель организации назвал это число трагическим, добавив, что еще около двух миллионов украинских жителей были вынуждены переселяться внутри страны.

Ранее стало известно, что украинские власти сумели вывезти за границу несколько сотен иностранных студентов, в том числе из России, Белоруссии, Франции и Италии. Они покинули страну на поезде через пограничный пункт Львов-Перемышль.

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Алевтина Запольская
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