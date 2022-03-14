Россиянам вернут деньги за отдых в горах Сочи

Курорт «Роза Хутор» в Сочи вновь примет участие в акции туристического кешбэка

Курорт «Роза Хутор» в Краснодарском крае вновь примет участие в программе туристического кешбэка. О возможности вернуть деньги за отдых в горах Сочи сообщает «Интерфакс».

«Мы всегда поддерживаем акции Ростуризма, у нас действует специально созданный сайт — mir.rosakhutor.com. Гости курорта активно пользуются кешбэком», — рассказал директор по маркетингу и электронным продажам курорта Дмитрий Барашков, отметив, что около 30 процентов бронирований россияне осуществляют по акции во время ее действия.

При этом специалист подчеркнул, что в 2022 году зимний сезон на «Розе Хутор» завершится 22 апреля. «Поэтому еще есть возможность протестировать наши горнолыжные трассы, воспользовавшись кешбэком. Или заранее спланировать отдых на летний сезон, который обычно начинается уже 1 мая», — заключил Барашков.

Согласно условиям программы, туристам необходимо оплатить путевку продолжительностью не менее двух ночей картой «Мир» — в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Отмечается, что количество операций по одной карте может быть любым, что позволяет получить кешбэк несколько раз.

Ранее в марте руководитель Ростуризма Зарина Догузова назвала даты нового этапа программы туристического кешбэка в России. В 2022 году акция будет запущена с 15 марта по 1 мая. При этом эксперт напомнила, что в программе участвуют все регионы России.

