Названа дата запуска нового этапа программы туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 15 марта, продажи продлятся до 1 мая. Дату начала акции назвала в своем Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщила Догузова, приобрести путевку можно с 15 марта до 1 мая включительно. «Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», — уточнила глава Ростуризма.

Отмечалось, что условия программы остаются прежними. Так, в акции участвуют все регионы России. Туристам нужно оплатить путевку картой МИР — в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Продолжительность тура — не менее двух ночей, количество путешествий на одного человека в рамках действия этапа не ограничено.

Ранее в феврале в Ростуризме заявили о досрочном завершении продажи путевок по программе туристического кешбэка. Глава ведомства Зарина Догузова объяснила решение тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам.