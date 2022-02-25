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В Ростуризме сообщили о досрочном завершении продажи туров с кешбэком

С 1 марта Ростуризм досрочно прекращает продажу туров по программе туристического кешбэка

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Ростуризме заявили о досрочном завершении продажи путевок по программе туристического кешбэка с 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

«Окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», — заявила руководитель Ростуризма и добавила, что прекращение реализации путевок с кешбэком связано с тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам.

Отмечается, что программой воспользовались уже почти 700 тысяч человек, которые приобрели туры на 12 миллиардов рублей. При этом, в соответствии с условиями, на карточки путешественникам вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей.

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Валентина Процкова
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