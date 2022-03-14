Власти исключили появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов

Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно

Возникновение стабильной популяции мадагаскарских шипящих тараканов в Москве невозможно, поскольку местные широты им не подходят, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров Агентству городских новостей «Москва».

«Мадагаскарские тараканы очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно. Скорее всего речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в "культуре", то есть в домашнем разведении как домашних питомцев», — сказал он.

14 марта заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева заявила в интервью радио Sputnik, что в столице появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. По ее словам, причиной стали любители нетрадиционных домашних животных, державших питомцев в непригодных контейнерах, из которых те убегали.