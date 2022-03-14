Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти исключили появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов

Экологи утверждают, что распространение мадагаскарских тараканов в Москве невозможно

Фото: Shutterstock

Возникновение стабильной популяции мадагаскарских шипящих тараканов в Москве невозможно, поскольку местные широты им не подходят, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров Агентству городских новостей «Москва».

«Мадагаскарские тараканы очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно. Скорее всего речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев. Мадагаскарцев уже более 40 лет держат в "культуре", то есть в домашнем разведении как домашних питомцев», — сказал он.

14 марта заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева заявила в интервью радио Sputnik, что в столице появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов. По ее словам, причиной стали любители нетрадиционных домашних животных, державших питомцев в непригодных контейнерах, из которых те убегали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны пообещало уничтожать иностранных наемников на Украине
Отец выкинул трехлетнего сына из окна и спас ему жизнь
Мединский оценил работу российской делегации на переговорах с Украиной
Власти исключили появление в Москве популяции мадагаскарских тараканов
Установлена запустившая «Точку-У» бригада украинских военных
В Великобритании появилась возможность пожить в доме известного писателя
Чиновник ушел из Олимпийского комитета Норвегии из-за решения отстранить россиян
В США назвали главного виновника кризиса на Украине
Минобороны России анонсировало ответ на удар по Донецку
Режиссер Гай Ричи захотел снять сериал по фильму «Джентльмены»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.