«Домклик» стал лидером по качеству ипотечных сервисов и количеству объявлений

Сбер: «Домклик» возглавил рейтинг по качеству ипотечных сервисов в РФ

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера стал лидером по качеству ипотечных сервисов и возглавил рейтинг по количеству объявлений о продаже квартир. Об этом говорится в пресс-релизах Сбера, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования «Эксперт РА», «Домклик» является наиболее полным и удобным ресурсом для получения ипотеки среди электронных сервисов, специализирующихся на поиске жилой недвижимости. В Google Play и App Store сервис получил наивысший средний балл относительно приложений других исследуемых сервисов (4,8 и 4,9 из 5 соответственно). В мобильном приложении «Домклик» представлены наиболее полные характеристики дома, дающие пользователю представление о качестве жизни в нем, сказано в сообщении.

Кроме того, «Домклик» возглавил составленный «Эксперт РА» рейтинг российских сервисов по количеству объявлений о продаже квартир. За период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года на маркетплейсе жилой недвижимости, входящем в экосистему Сбера, было опубликовано 1,048 миллиона таких объявлений. Из них 378,6 тысячи — продажа квартир на первичном рынке, 669,6 тысячи — на вторичном. В рейтинге, помимо «Домклика», сравнивались такие площадки, как ЦИАН, «Домофонд», «Авито Недвижимость» и «Яндекс.Недвижимость».