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Угроза взрыва привела к эвакуации «Русского дома» в Брюсселе

Работники «Русского дома» в Брюсселе эвакуировались на четыре часа из-за угрозы взрыва

Фото: Russian House Brussels-Europe

Работники «Российского центра науки и культуры» («Русского дома») в Брюсселе были эвакуированы на четыре часа, к этому привело ложное сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщила руководитель центра Вера Бунина, передает ТАСС.

«Сегодня около 10:00 (12:00 по московскому времени) нам поступил звонок с угрозой, что здание заминировано. Мы немедленно обратились в полицию, которая очень оперативно отреагировала, эвакуировала весь персонал центра и обследовала здание на предмет взрывчатки. Бомба не обнаружена. Мы уже смогли вернуться к работе», — заявила Бунина.

11 марта источник РИА Новости рассказал, что неизвестные напали на «Российский дом науки и культуры», также известный как «Русский дом» в Берлине. По словам собеседника агентства, вандалы нанесли несколько надписей на колонны у входа в здание. Среди них — слово «убийцы».

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Николай Чигасов
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