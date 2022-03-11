Неизвестные напали на «Русский дом» в Берлине

Вандалы напали на «Российский дом науки и культуры» в Берлине

Неизвестные напали на «Российский дом науки и культуры», также известный как «Русский дом» в Берлине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в организации.

По словам собеседника агентства, вандалы нанесли несколько надписей на колонны у входа в здание. Среди них — слово «убийцы». Отмечается, что надписи были сразу смыты. «Полиция проинформирована об этом инциденте», — подтвердил собеседник РИА Новости.

Ранее неизвестные также попытались напасть на российское консульство в Исландии, а также на генконсульство в Южной Корее. По словам российского посла в Рейкьявике Михаила Носкова, с начала спецоперации России в Донбассе 24 февраля дипломатам постоянно поступают угрозы. Он подчеркнул, что у дипмиссии уже состоялось два митинга. После одного из них неизвестный «с расстройствами психики» остался и выломал ворота, а потом попытался сбить камеру. Носков рассказал, что нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок.