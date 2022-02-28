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Неизвестные попытались напасть на российские дипмиссии в двух странах

Неизвестные напали на консульство России в Исландии и Южной Корее

Фото: Посольство России в Республике Корея

На российское консульство в Исландии, а также на генконсульство в Южной Корее совершили нападение. Инцидент в одной стране произошел в понедельник, 28 февраля, в 4:40 по московскому времени, о том, когда случилось второе происшествие, не сообщается, передает РИА Новости.

По словам российского посла в Рейкьявике Михаила Носкова, с начала спецоперации России в Донбассе 24 февраля дипломатам постоянно поступают угрозы. Он подчеркнул, что у дипмиссии уже состоялось два митинга. После одного из них неизвестный «с расстройствами психики» остался и выломал ворота, а потом попытался сбить камеру. Носков рассказал, что нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок.

Неизвестный мужчина 50-60 лет попытался ворваться на территорию российского генконсульства в южнокорейском Пусане в 10:40 по местному времени (4:40 мск). Его арестовала полиция. Из-за попытки напасть на дипмиссию власти Южной Кореи усилили меры по обеспечению ее безопасности.

Виктория Кондратьева
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