В Тайване заявили о возможном рассмотрении ASUS эвакуации работников из России

Компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации работников и бизнеса из России

Тайваньская компания ASUS, которая занимается производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О возможности ухода компании с российского рынка заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Киева к фирме прекратить отношения с Россией.

4 марта сообщалось, что корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Согласно заявлению компании, решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Microsoft координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.

