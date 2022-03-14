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В Тайване заявили о возможном рассмотрении ASUS эвакуации работников из России

Компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации работников и бизнеса из России

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Тайваньская компания ASUS, которая занимается производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

О возможности ухода компании с российского рынка заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Киева к фирме прекратить отношения с Россией.

4 марта сообщалось, что корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Согласно заявлению компании, решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Microsoft координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.

Марина Совина
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