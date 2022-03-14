В Тайване заявили о возможном рассмотрении ASUS эвакуации работников из России
Компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации работников и бизнеса из России
Тайваньская компания ASUS, которая занимается производством компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
О возможности ухода компании с российского рынка заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Киева к фирме прекратить отношения с Россией.
4 марта сообщалось, что корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Согласно заявлению компании, решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Microsoft координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.