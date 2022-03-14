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В Ингушетии стартует проект «Мастерская творчества» на родном языке

В Ингушетии стартует проект «Мастерская творчества» на родном языке

Фото: gazetaingush.ru

В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках федерального проекта «Гений места» стартует новый проект для любителей заниматься литературным творчеством «Кхоллама пхьоалле» («Мастерская творчества»). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает газета «Ингушетия».

«Кхоллама пхьоалле» — это серия семинаров и мастер-классов на ингушском языке от народного писателя, драматурга, главного редактора журнала «Села1ад» Бадрудина Горчханова.

Участников ждет обучение литературному мастерству в таких жанрах, как поэзия, проза, драматургия. Занятия будут проходить в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева. Вводное занятие состоится 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет краевой конкурс на издание литературных произведений. В 2022 году на него поступило около 50 рукописей. Экспертный совет допустил к состязанию 45 работ от авторов из Новоалтайска, Барнаула, Бийска, а также из Зонального, Змеиногорска, Мамонтовского, Петропавловского, Михайловского, Тальменского районов края. Имена победителей огласят в конце апреля.

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Сергей Истомин
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