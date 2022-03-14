Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль отказался быть «путем обхода» санкций против России

Глава МИД Израиля Лапид заявил, что Тель-Авив не станет путем обхода санкций против России
Яир Лапид

Яир Лапид. Фото: Алексей Куденко / ТАСС

Израиль не станет путем для обхода санкций, введенных США, Европейским союзом (ЕС) и странами Запада против России. Об отказе быть путем обхода ограничений заявил глава израильского МИД Яир Лапид, передает ТАСС.

«Министерство иностранных дел [страны] координирует этот вопрос при участии Банка Израиля, министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур», — рассказал дипломат. Он подчеркнул, что Израиль сделает все возможное в рамках посреднических усилий по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.

«Мы работаем вместе с нашим великим союзником Соединенными Штатами и вместе с нашими европейскими партнерами с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии», — резюмировал Лапид.

Ранее сообщалось, что Израиль может стать посредником на переговорах РФ и Украины, если увидит возможность их успешного проведения. Источник газеты Jerusalem Post заявил, что израильская сторона стремится понять, может ли она быть полезной в этом вопросе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Москве отменили обязательное ношение масок
Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров
Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты
Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами
Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке
Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
В России рассказали о возможном банкротстве ушедших иностранных компаний
«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Турции и Таиланда
Микросумки стали трендом в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.