Россиянин на Jaguar напал на детей с топором в последней очереди в «Макдоналдс»

В Москве водитель Jaguar разбил топором стекло машины с детьми в очереди в «Макдоналдс»

В Москве россиянин на Jaguar напал на детей с топором в одной из последних очередей в «Макдоналдс». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Водитель приехал в заведение и попытался пройти к окну выдачи заказов для автомобилистов без очереди. Одна из пассажирок другой машины распылила в его сторону перцовый баллончик. После этого мужчина взял топор и разбил стекло автомобиля, в котором сидела девушка.

Отмечается, что во время конфликта в обеих машинах сидели дети: в салоне Jaguar годовалая и двухлетняя девочки, а в автомобиле, откуда распылили баллончик, находился пятилетний мальчик, который поранился осколками стекла. Уточняется, что всех троих детей пришлось показать врачам.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подтвердила приостановку работы в России с 14 марта. Несмотря на это, часть предприятий продолжили работу. В компании объяснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.