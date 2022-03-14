Москвичей предупредили о пике роста атмосферного давления в городе

Синоптик Леус предупредил о повышенном атмосферном давлении 18 и 19 марта

В Москве с 14 по 20 марта ожидается повышение атмосферного давления. Пик придется на 18 марта, когда барометры в столице будут показывать минимум 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом синоптик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Начиная с завтрашнего дня и до конца недели за погоду в центре европейской России будет отвечать антициклон, в том числе в Москве и Московской области», — рассказал Леус.

Он приближается с северо-запада и наполнен холодными воздушными массами, добавил синоптик. С 14 по 20 марта осадков не ожидается, отметил ведущий специалист «Фобоса». «Днем будет много солнца, ночью будет мало облаков и воздух будет сильно остывать, а днем довольно активно прогреваться», — поделился он.

По прогнозу синоптика, пик этого холодного вторжения на европейскую часть России придется на 16-17 марта. «Среда, 16 марта, станет самым холодным днем этой недели, а ночь на четверг, 17 марта, — самой холодной ночью недели соответственно», — указал метеоролог.

Днем 15 и 16 марта в Москве ожидается один-три градуса тепла. По ночам в эти дни температура будет опускаться до минус пяти-восьми градусов, отметил Леус. До минус девяти-одиннадцати градусов температура опустится ночью 17 марта, добавил он.

«В пятницу ветры в атмосфере развернутся к западным ромбам и на периферии этого антициклона будут поступать к нам более теплые воздушные массы. Погода, по-прежнему, останется сухой и относительно малооблачной, а температура начнет расти», — спрогнозировал синоптик.

Днем 18 и 19 марта ожидается от трех до шести градусов выше ноля, ночью в эти числа температура будет опускаться до минус пяти-восьми градусов, рассказал Леус. В воскресенье, 20 числа, днем ожидается потепление до пяти-семи градусов. Ночью в этот день температура опустится до минус одного-трех градусов.

«Соответственно, раз придет антициклон, нас ожидает очень высокое атмосферное давление. Пик роста атмосферного давления, который всю неделю будет заметно выше нормы придется на пятницу-субботу, 18 и 19 марта, когда барометры в Москве будут показывать 768-769 миллиметров ртутного столба, что на 20-23 единицы выше положенного», — заявил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал части россиян температуру выше нормы.