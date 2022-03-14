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Вильфанд пообещал части россиян апрельскую погоду

Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду 14 марта в Европейской России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Европейской части России в понедельник, 14 марта, ожидается апрельская погода. Температуру выше нормы части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«В первый день недели погода ласковая, теплая, апрельская. Она будет опережать климатический график как минимум на две недели… Погода будет соответствовать показателям первого апреля, и это не шутка», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что 14 марта днем будет около 3-4 градусов тепла, осадков не ожидается. Синоптик также спрогнозировал давление выше нормы.

По словам метеоролога, с 15 марта в Европейской России прогнозируется похолодание — дневные температуры будут около нуля, ночью столбики термометра опустятся до отрицательных значений.

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода «весеннего потепления» в Москву. По его словам, это случится во второй половине апреля. Снег сойдет в третьей декаде марта — начале апреля, добавил метеоролог.

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Анастасия Шейкина
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