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Синоптик назвал сроки прихода «весеннего ощущения» в Москву

Синоптик Вильфанд заявил, что настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Настоящая весенняя погода придет в Москву во второй половине апреля. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Во второй половине апреля, когда температура будет около 15 градусов, люди начнут сбрасывать куртки и плащи, это будет уже весеннее ощущение. На московских улицах сразу станет красиво от весенних нарядов женщин», — сказал синоптик.

Специалист уточнил, что снег сойдет в третьей декаде марта — начале апреля. По его словам 13 и 14 марта температура в столице повысится. В воскресенье в Москве ожидается три-пять градусов тепла, а в понедельник — от четырех до шести градусов.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в ряде регионов холодную погоду. По его словам, морозы ждут жителей Урала, Западной Сибири и Красноярского края. В этих регионах температура ожидается на 10-12 градусов ниже нормы.

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Никита Абрамов
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