Россиянам в ряде регионов спрогнозировали холодную погоду

Вильфанд спрогнозировал сильный холод на Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в ряде регионов холодную погоду. Его слова передает ТАСС.

Так, согласно прогнозу, сильный холод ждет жителей Урала, Западной Сибири и Красноярского края. В этих регионах температура ожидается на 10-12 градусов ниже нормы. Кроме того, на юге европейской части России в ближайшие дни будет на 2-4 градуса холоднее, чем обычно. Как пояснил Вильфанд, это связано с затоком холодного воздуха.

При этом очень теплая погода до середины следующей недели ожидается на Чукотке, Камчатке и в Якутии. По прогнозу синоптика, днем на Чукотке и севере Камчатки будет около минус 5-7 градусов, а на северо-востоке Якутии — минус 15-16 градусов.

Ранее Роман Вильфанд раскрыл россиянам сроки «существенного потепления». Дневная температура в центре европейской части России достигнет положительных показателей на этой неделе — температура воздуха 13 марта прогреется до плюс семи градусов.