Россиянам раскрыли сроки «существенного потепления»

Глава Гидрометцентра Вильфанд анонсировал потепление в центре европейской России 13 марта

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в центре европейской части России достигнет положительных показателей на этой неделе, сообщает РИА Новости.

Вильфанд раскрыл россиянам сроки «существенного потепления» и заявил, что оно придет центральную часть страны в субботу, 12 марта. В воскресенье, 13 марта воздух прогреется до плюс семи градусов. Метеоролог объяснил, что потепление придет в европейскую Россию благодаря тому, что воздушные массы с северо-востока прекратят влиять на погоду. Кроме того, солнечная энергия днем станет повышать температуру.

«В воскресенье будет плюс 3-плюс 5 градусов. В дальнейшем днем также будет плюс 2-плюс 7 градусов. Существенно потеплеет», — анонсировал глава Гидрометцентра.

Синоптик добавил, что в регионе ожидаются мягкие и теплые воздушные массы. Температура в воскресенье, 13 марта, и понедельник, 14 марта, превысит норму на 2-3 градуса.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о возвращении зимней погоды. По его словам, в ряде регионов с 9 марта ожидается аномальное похолодание, вызванное ультраполярным вторжением.