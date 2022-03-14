В Китае опровергли информацию о помощи для России

МИД КНР опроверг сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь на Украине

Сообщения о том, что Россия запросила военную помощь в проведении спецоперации на Украине, являются дезинформацией. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, передает ТАСС.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — опроверг информацию представитель МИД Китая.

14 марта МИД Китая потребовал у американских властей прояснить детали деятельности биологических лабораторий США на Украине. В ведомстве добавили, что действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества, поэтому лаборатории необходимо открыть для независимого исследования международных экспертов.