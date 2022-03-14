В Госдуме назвали нуждающиеся в поддержке отрасли

Депутат Кравченко назвал необходимой поддержку промышленности и молодых инженеров

Меры поддержки, аналогичные тем, которые получила в России IT-индустрия, также должны быть направлены на развитие промышленности и молодого поколения инженерных кадров, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Для этого нужно решать не только текущие и острые антикризисные задачи, но и предметно обозначить пул перспективных направлений и проектов, в которые сможет включиться молодежь несмотря на то, что эти проекты будут сложными и комплексными. Нашим молодым кадрам нужно сформулировать правильный вызов и задачу, в которые они смогут приложить свои силы, таланты и энергию и получить от этого результат», — считает депутат.

Меры поддержки в виде различных стимулов и льгот также должны быть направлены на весь реальный сектор экономики, отметил он. По словам Кравченко, сегодняшние события стоит воспринять как шанс для возрождения отечественной научно-индустриальной сферы, которая вместе с сохраненными сильными техническими школами может дать хороший результат для российской экономики.

Ранее по инициативе правительства Госдумой было принято два пакета поправок в законодательство для поддержки граждан, регионов и бизнеса в условиях санкций. Меры касаются поддержки строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний, кроме того, упрощают ввоз в Россию лекарств и защищают сбережения граждан. В настоящее время Госдума готовит третий пакет антисанкционных мер.

