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В Госдуме назвали нуждающиеся в поддержке отрасли

Депутат Кравченко назвал необходимой поддержку промышленности и молодых инженеров

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Меры поддержки, аналогичные тем, которые получила в России IT-индустрия, также должны быть направлены на развитие промышленности и молодого поколения инженерных кадров, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Для этого нужно решать не только текущие и острые антикризисные задачи, но и предметно обозначить пул перспективных направлений и проектов, в которые сможет включиться молодежь несмотря на то, что эти проекты будут сложными и комплексными. Нашим молодым кадрам нужно сформулировать правильный вызов и задачу, в которые они смогут приложить свои силы, таланты и энергию и получить от этого результат», — считает депутат.

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Меры поддержки в виде различных стимулов и льгот также должны быть направлены на весь реальный сектор экономики, отметил он. По словам Кравченко, сегодняшние события стоит воспринять как шанс для возрождения отечественной научно-индустриальной сферы, которая вместе с сохраненными сильными техническими школами может дать хороший результат для российской экономики.

Ранее по инициативе правительства Госдумой было принято два пакета поправок в законодательство для поддержки граждан, регионов и бизнеса в условиях санкций. Меры касаются поддержки строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний, кроме того, упрощают ввоз в Россию лекарств и защищают сбережения граждан. В настоящее время Госдума готовит третий пакет антисанкционных мер.

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Екатерина Смирная
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