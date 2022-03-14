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Российской пилот смог совершить посадку после попадания в самолет ракеты

Минобороны сообщило об успешной посадке штурмовика Су-25 после попадания украинской ракеты

Фото: Globallookpress.com

Пилот российского штурмовика Су-25 смог посадить его после попадания украинской ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По информации ведомства, ракета была выпущена из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот отключил поврежденный после попадания двигатель, а сопровождавший его коллега прикрыл своим самолетом товарища от второй ракеты.

«При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий», — сообщили в Минобороны.

Оба пилота представлены к государственным наградам.

В пятницу, 11 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу вручил государственные награды нескольким участникам спецоперации по демилитаризации Украины, получившим ранения в ходе боевых действий. Отличившиеся в спецоперации бойцы получили звезду Героя России, орден Мужества и 10 других медалей. Церемония награждения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.

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Роман Кирьянов
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