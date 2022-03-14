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Путин внес в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Южной Осетией

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации двойного гражданства с Южной Осетией

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе парламента.

По данным соглашения, подписанного в 2021 году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство России без отказа от своего основного паспорта. Подать заявление на гражданство России смогут все жители Южной Осетии старше 18 лет. Детям до 14 лет оформят то же гражданство, что и их родителям.

Получившие двойное гражданство будут иметь право на медицинские и образовательные услуги в России. Также они будут обязаны пройти службу в российской армии.

Уточняется, что для жителей Южной Осетии с 2008 года действует упрощенный порядок получения российского гражданства.

Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение о двойном гражданстве в декабре 2021 года.

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Роман Кирьянов
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