Южная Осетия одобрила договор о двойном гражданстве с Россией

Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Россией

Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о двойном гражданстве. Об этом сообщили в законодательном органе республики, передает ТАСС.

В парламенте заявили, что депутаты одобрили проект закона о ратификации соответствующего договора, позволяющего гражданам республики получать российское гражданство в упрощенном порядке и обеспечивающего им дополнительные социальные гарантии.

В сентябре глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и посол России в республике Марат Кулахметов подписали соглашение о двойном гражданстве между странами. Помимо обозначенных преференций, оно также позволяет лицам с российским и южноосетинским паспортами проходить военную службу по месту постоянного проживания на момент призыва.

До этого проект договора о двойном гражданстве был одобрен президентом России Владимиром Путиным.