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Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией. Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 4 августа.

«Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России.

В первой статье документа говорится, что «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны». Таким образом, данное распоряжение упростит жителям Южной Осетии получение российского гражданства.

Ранее сообщалось, что российским государственным и муниципальным служащим, а также военным теперь запрещено иметь иностранное гражданство. Кроме того, им нельзя иметь вид на жительство или какое-либо иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

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