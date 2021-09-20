Южная Осетия подписала соглашение о двойном гражданстве с Россией

МИД России и Южной Осетии заключили соглашение о двойном гражданстве между странами

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и посол России в республике Марат Кулахметов подписали соглашение о двойном гражданстве между странами. Об этом сообщает «Sputnik Южная Осетия».

Документ позволяет гражданам одного из государств приобрести гражданство другой стороны соглашения, не отказываясь при этом от уже имеющегося у них.

Кроме того, заключенный договор дает лицам с двойным гражданством право проходить военную службу по месту постоянного проживания на момент призыва. При этом они освобождаются от необходимости срочной службы в армии другой страны соглашения.

В августе президент России Владимир Путин одобрил проект договора о двойном гражданстве с Южной Осетией. Он также разрешил российскому МИД вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее стало известно, что в России государственным и муниципальным служащим и военным запретили иметь иностранное гражданство. Помимо этого, они потеряли возможность иметь вид на жительство или какое-либо иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства.