Korean Air отменила все рейсы из Владивостока в Сеул до мая

Южнокорейская авиакомпания Korean Air до мая отменила все рейсы из Владивостока в Сеул

Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и оправку рейсов из Владивостока в Сеул. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сотрудника представительства Korean Air во Владивостоке, сейчас для тех, кто уже купил билеты, осуществляется процесс отмены. Он отметил, что рейс 22 марта также отменен, полеты не будут возобновлены до конца апреля. Помимо этого, сотрудник представительства авиакомпании рассказал, что судьба рейсов на май пока не ясна. Он объяснил, что данная ситуация связана с проблемами со страховкой бортов, которые летят на территорию России.

В представительстве Air Busan во Владивостоке сообщили, что на данный момент продажи билетов приостановлены. Уточняется, что завтра будет более подробная информация о предстоящих рейсах.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с двумя странами. Планируется, что с понедельника возобновятся полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай, которые будут осуществляться один раз в неделю. Также ожидается восстановление авиасообщения с Индонезией с частотой три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.

