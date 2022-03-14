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Россия возобновит авиасообщение с двумя странами

С 14 марта Россия возобновит рейсы в Китай и Индонезию

Фото: Unsplash

Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что с понедельника возобновятся полеты в Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай, которые будут осуществляться один раз в неделю. Также ожидается восстановление авиасообщения с Индонезией с частотой три рейса в неделю из Москвы в Денпасар.

В то же время агентство отмечает, что на данный момент ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Ранее Россия сняла ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан.

Ксения Назарова
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