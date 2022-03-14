Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российский посол осудил поджог школы в Берлине

Посол России в ФРГ назвал вопиющим поджог российско-германской школы в Берлине
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: @GordonLemm

Поджог российско-германской школы имени М. В. Ломоносова является вопиющим, диппредставительство принимает все необходимые меры для ликвидации ущерба и наказания виновных, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «РБК».

Дипломат назвал случай нападения на школу вопиющим и осудил виновников происшествия. «На днях [произошел инцидент] в билингвальной российско-немецкой школе — туда была брошена бутылка с зажигательной смесью. Никто не пострадал — ни дети, ни взрослые. Тем не менее, с точки зрения самого факта, это вопиющий инцидент. И мы, конечно, принимаем необходимые меры», — заявил российский посол.

Ранее стало известно, что неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы в Берлине. По факту поджога начато расследование. На данный момент полицейские изучают записи с камер наблюдения в школе.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

5 марта посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что в посольстве России в ФРГ регистрируют сотни обращений россиян в связи с дискриминацией в их адрес. По словам дипломата, российское посольство направило ноту в МИД Германии из-за сообщений о дискриминации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому
Санкции США против России помогли Tesla
Украина анонсировала возможный обмен военнопленными с Россией
Замминистра обороны России провел церемонию награждения в военном госпитале
Роскошный курорт опустел без российских олигархов
В Подмосковье запустили горячую линию для потерявших работу россиян
В Госдуме предложили уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций
Россиянин на Jaguar напал на детей с топором в последней очереди в «Макдоналдс»
В Донбассе подняли из шахты застрявших из-за обстрела горняков
В больницы Донецка доставили десятки людей после падения украинской ракеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.