Российский посол осудил поджог школы в Берлине

Посол России в ФРГ назвал вопиющим поджог российско-германской школы в Берлине

Поджог российско-германской школы имени М. В. Ломоносова является вопиющим, диппредставительство принимает все необходимые меры для ликвидации ущерба и наказания виновных, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «РБК».

Дипломат назвал случай нападения на школу вопиющим и осудил виновников происшествия. «На днях [произошел инцидент] в билингвальной российско-немецкой школе — туда была брошена бутылка с зажигательной смесью. Никто не пострадал — ни дети, ни взрослые. Тем не менее, с точки зрения самого факта, это вопиющий инцидент. И мы, конечно, принимаем необходимые меры», — заявил российский посол.

Ранее стало известно, что неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы в Берлине. По факту поджога начато расследование. На данный момент полицейские изучают записи с камер наблюдения в школе.

5 марта посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что в посольстве России в ФРГ регистрируют сотни обращений россиян в связи с дискриминацией в их адрес. По словам дипломата, российское посольство направило ноту в МИД Германии из-за сообщений о дискриминации.