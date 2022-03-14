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Синоптик предупредил москвичей о задержке метеорологической весны

Синоптик Тишковец предупредил, что весна в Москву придет позже обычного

Фото: Pixabay

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил Москвичей о задержке метеорологической весны, передает РИА Новости.

По словам синоптика, весна в Москву придет позже обычного, и в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений ждать не стоит. «Стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха, в результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы», — объяснил он.

Тишковец заявил, что в понедельник, 14 марта, в столице воздух прогреется до плюс пяти градусов, однако будут небольшие осадки. К середине недели температура опустится до минус 5-10 градусов ночью и до плюс одного градуса днем. На следующие выходные эксперт спрогнозировал солнечную и более теплую погоду.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко заявил, что весна постепенно сменяет зиму, и это может отражаться на самочувствии россиян. Он рекомендовал заняться физкультурой, ложиться и вставать в одно и то же время и правильно питаться, чтобы поддерживать бодрость и избегать стресса при смене погоды.

Марина Совина
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